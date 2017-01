Tots els grups municipals de Montcada i Reixac, a excepció de la CUP, han signat un document consensuat per instar els seus representants parlamentaris al Congrés dels Diputats a presentar una Proposició no de llei (PNL) als pressupostos generals de l'Estat sobre el soterrament a Montcada i Reixac. El text que s'ha enviat aquest divendres, 20 de gener, reivindica que s'incloguin en els pressupostos les partides necessàries per dur a terme com més aviat millor les obres de soterrament de la línia ferroviària R2 Barcelona - Portbou al seu pas pel municipi des de Vallbona (Barcelona).A l'abril del 2016, l'exministra de Foment, Ana Pastor, es va reunir amb una delegació montcadenca a Madrid i es va comprometre a incloure una partida pressupostària per al projecte en els comptes generals de l'Estat de 2017 i va qualificar de prioritària aquesta intervenció. Al mes següent, l'alcaldessa, Laura Camps, es va reunir amb els màxims representants d'Infraestructures del Ministeri de Foment, de Territori i Mobilitat la Generalitat de Catalunya, a més de l'Adif i l'Ajuntament de Barcelona.En aquesta última trobada, Foment es va comprometre a elaborar durant les setmanes següents un esborrany de conveni de desenvolupament que permetés fixar tant el repartiment de costos com la resta de compromisos necessaris per a l'execució de les obres. En paral·lel es procediria, per part de l'Adif, la posada al dia dels projectes redactats fins a la data, i, per part de l'Ajuntament i Generalitat, a l'adaptació del planejament urbanístic vigent.El consistori ha demanat insistentment una reunió amb el nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna, però encara no s'ha rebut resposta.

