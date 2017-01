Una jutgessa de Lleida ha absolt el pare i la mare d'una nena de l'Alt Urgell que estaven acusats per la Fiscalia d'abandonament de família per no escolaritzar la seva filla des del curs 2013, quan havia d'estudiar primer d'ESO.Els pares van explicar en el judici que ells educaven a la nena amb el reforç d'un professor que acudeix tres hores diàries i durant tres dies a la setmana. En la sentència, la jutgessa absol els acusats en considerar que no s'ha trobat en els progenitors "una infracció del deure d'educar els fills de tal gravetat que mereixi un retret penal".

