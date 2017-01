La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, a la comissió per a la tramitació dels pressupostos. Foto: Parlament de Catalunya

Acostaments d'última hora del Govern cap a la CUP. Tal com va avançar, la reunió de dijous va servir per acostar posicions en matèria de despesa social , un cop constatat que el Govern es negava a realitzar canvis en l'IRPF, com reclamaven els anticapitalistes. Aquest divendres, l'oferta s'ha concretat en un increment de 3.500 mestres més per al curs 2017/2018, en el marc d'una proposta global que inclouria també alguns canvis fiscals.Així, aquests 3.500 docents extres se sumarien als 2.000 nous ja previstos en el projecte de pressupostos, una mesura que suposaria un cost de 140 milions d'euros anuals i que permetria reduir la jornada lectiva del professorat en una hora setmanal. Una proposta que s'ha fet aquest divendres en una nova reunió entre el Govern i la CUP sobre els comptes que s'ha allargat durant unes quatre hores. Tot i això, els socis de l'executiu i els sindicats reclamaven reduir dues hores la jornada lectiva.Fonts dels anticapitalistes han assegurat a l'ACN que estan "moderadament optimistes" i interpreten que el Govern s'ha obert ara a parlar de fiscalitat i de canvis en IRPF, successions o patrimoni. El Govern traslladarà aquest dilluns a la CUP una oferta global sobre els pressupostos, tenint en compte que dimarts comencen les assemblees locals i territorials dels cupaires, tal com va explicar NacióDigital . Un procés que culminarà dissabte 28 de gener quan els anticapitalistes prendran una decisió definitiva.A banda de la taula de negociació de Govern i CUP, el Departament d'Ensenyament està parlant directament amb els sindicats i ha posat sobre la taula una proposta per incrementar el número de docents. Els sindicats estan valorant aquesta proposta i preveuen que continuaran negociant durant la setmana que ve. De fet, dimecres està prevista una reunió de la mesa sectorial. Segons els sindicats, no només s'ha de parlar d'un increment de mestres per al curs que ve, sinó de garantir que aquesta tendència es mantingui en els pròxims anys.Tant el Govern com la CUP coincideixen que dilluns que ve l'executiu català traslladarà una proposta sobre la globalitat de temes que s'han anat parlant en els últims dies. Està previst que al llarg del cap de setmana hi pugui haver alguns contactes, però no reunions formals.Des de la CUP, creuen que l'oferta pressupostaria de dilluns inclourà aspectes de política fiscal i propostes en alguns dels impostos que els cupaires demanen modificar (IRPF, impost de successions i impost de patrimoni). De fet, la CUP interpreta que, malgrat les reticències del PDECat amb aquesta qüestió, s'hauria trencat el no de l'executiu a parlar d'aquests tres principals impostos, una posició negociadora que va ser consensuada dimarts entre el mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras. Altres fonts coneixedores de la reunió d'aquesta divendres apunten que els impostos ambientals també s'han posat sobre la taula.Una altra de les qüestions que està sobre la taula de les negociacions és la renda garantida de ciutadania. Segons fonts de la CUP, en la reunió d’aquest divendres s’ha parlat sobre la manera com es poden reubicar partides en favor del fons destinat a aquesta renda.En qualsevol cas, la data fixada al calendari és el 28 de gener, quan es reunirà el Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària que ha de decidir finalment si l'esquerra anticapitalista dóna suport als comptes. Les assemblees locals i territorials cupaires s'haurien de reunir, per tant, aquesta setmana que ve per traslladar la seva posició. Ara bé, fonts de la CUP no tanquen la porta que la negociació s'allargui sense deixar marge a les seves bases per debatre-ho. Una opció que, avisen, podria ser contraproduent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)