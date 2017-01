Saldes (el Berguedà) oficialitzarà, el proper 25 de gener, el distintiu que l'acredita com a primer municipi de Catalunya amb espais de cel nocturn de qualitat. Aquests són la plaça de l'Espà i el Mirador de Gresolet, amb catalogacions com a espais bo i molt bon per a observar el cel.L'acte oficial serà a les 17.30 hores a la sala de plens del consistori, amb la presència de l'alcalde, Moisès Masanas; el diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer; i la directora general del DGQACC de la Generalitat de Catalunya, Mercè Rius. Posteriorment es realitzarà una apagada en l'enllumenat de la plaça i es procedirà a una sessió d'observació astronòmica amb telescopis, dirigida per un monitor especialitzat.El qualificatiu és una figura de protecció derivada del Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. S’aplica en espais on es considera convenient preservar la qualitat del cel nocturn a causa de les seves singulars característiques, com ara els espais d'interès natural, els entorns d'observatoris astronòmics, o les àrees urbanes que inclouen parcs o zones enjardinades.En aquest cas, Saldes és, degut a la seva situació en una vall als peus del Pedraforca, i entre la Serra del Cadí i la d’Ensija, amb muntanyes de més de 2.300 metres d’alçada, un dels espais que disposa de condicions naturals i ambientals adients per poder lluir aquest distintiu de qualitat del medi natural nocturn.

