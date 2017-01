El llistat, però, no agrupa només els contractes signats el 2015 per l'ex-alcalde Xavier Trias i, a partir del maig, pel govern d'Ada Colau, sinó que hi apareixen dates anteriors, algunes fins i tot de la dècada dels noranta que encara segueixen vigents. Les xifres constaten, tal com mostra la taula superior, que els serveis de neteja i manteniment, juntament amb els d'afers socials, suposen la major part de les externalitzacions.