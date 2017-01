"Un autèntic repte". Així és com el cap d'informatius de TV3, David Bassa, ha definit el nou programa Jo pregunto, que s'emetrà en directe aquest diumenge a la nit (21:56) des del Teatre Conservatori de Manresa. Per primer cop, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, haurà de respondre les preguntes que li formularan dotze ciutadans, sis dels quals han estat seleccionats per la televisió i els altres sis han estat escollits davant notari pels 400 ciutadans que, de manera voluntària, van participar en un debat organitzat per la televisió.La independència i les relacions entre Catalunya i Espanya seran alguns dels temes que es tractaran, però també d'altres qüestions com l'atur, la precarietat laboral, la sanitat o la insatisfacció política. El programa, que s'emetrà després del Telenotícies Vespre, serà conduït pels periodistes Lidia Heredia, Carles Prats i Pere Bosch.Serà la primera vegada que el president no s'asseu per ser entrevistat des del Palau de la Generalitat o des d'un plató de televisió. Això, segons ha explicat el cap d'informatius, David Bassa, representa "un autèntic repte tècnic, però també periodístic de gestionar tot tipus de preguntes, formulades per gent diferent i amb un to diferent".De la seva banda, el director de TV3, Jaume Peral, ha assegurat que el nou programa respon a la voluntat de la televisió pública de buscar noves formules que connectin amb els telespectadors.'Jo pregunto' tindrà una durada de poc més de dues hores i serà conduit pels periodistes Lidia Heredia, Carles Prats i Pere Bosc. El programa s'emetrà en directe des del Teatre Conservatori de Manresa, un espai que segueix dempeus gràcies a un referèndum en què els manresans van votar a favor de mantenir-lo.

