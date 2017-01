Ikea i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya han signat aquest divendres un conveni de col·laboració. En l'acord la multinacional sueca del moble es compromet a equipar amb els seus productes quatre centres residencials per a infants i adolescents a les quatre ciutats catalanes on hi té presència: Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Valls.Segons Arturo García, director de Sostenibilitat d'IKEA Ibèrica, el projecte, batejat com "El poder de la infància", vol impulsar la integració de nens i nenes que actualment es troben en centres socials locals per generar noves oportunitats "oferint-los un espai que puguin anomenar llar".La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha destacat, al seu torn, que el projecte, que beneficiarà a més de 300 nens i nenes, va en sintonia amb la voluntat del govern de passar dels grans centres on hi viuen els infants protegits per la Generalitat a "petites unitats de convivència" de 8 o 10 joves com a màxim.

