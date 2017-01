El problema d'aquests topics falsos és que moltes vegades (em pregunto si quasi sempre) els ciutadans espanyols que els senten ja ho saben que són falsetats, però fingeixen que se'ls creuen per a poder justificar el seu posicionament anticatalà, un posicionament que es deu a que saben perfectament (encara que fan veure que no ho saben) que una Catalunya independent els deixaria molt enrera (Espanya baixaria i Catalunya pujaria). La causa quasi sempre és l'enveja que senten de Catalunya.



No hem de ser tan inocents de pensar que la culpa és dels topics falsos, com si el seu odi es debés a informació falsa que ells, pobrets, s'han cregut sense mala intenció. Aquests topics els hi diuen el que ells es moren de ganes que els hi diguin per a poder justificar el seu posicionament anticatalà.