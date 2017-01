Un arqueòleg descobrint l'esquelet d'un animal. Foto: Jonathan Oca

​Les excavacions que s'estan portant a terme en el terreny municipal on hi havia l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a Tarragona han tret a llum un esquelet humà, una tomba –en forma de tenda de campanya feta amb teules- de l'època tardo-romana, murs d'edificacions d'una zona suburbana i un pou. Segons l'arqueòleg municipal, Joan Menchon, aquestes troballes daten dels segles III i IV, però s'acabarà de confirmar un cop avanci l'excavació, ja que ara està en la seva fase inicial. En total, els arqueòlegs hauran de pentinar una superfície de 1.800 m2. Està previst que l'actuació en aquest solar del carrer López Peláez pugui durar almenys dues setmanes més.Menchon ha destacat que la tomba, coberta amb teules, amagava el cos d'un individu, "de moment", i es tractaria d'un menor d'entre 14 i 15 anys. No descarta que puguin aparèixer més tombes i més cossos perquè els murs descoberts formarien part d'una zona suburbana del segle III que hauria passat a ser zona d'enterraments al segle IV. L'arqueòleg municipal ha afirmat que un cop s'hagi acabat la intervenció es valorarà què s'ha de fer amb el que s'hagi descobert, tenint en compte la llei 78/2002 sobre restes arqueològiques.Begoña Floria, regidora de Patrimoni, ha destacat que no és una sorpresa que hi hagi restes perquè a Tarragona, "sempre que es fa alguna actuació, hi ha moltes possibilitats que aparegui alguna troballa". En principi, això no afectarà el calendari previst perquè s'iniciï el projecte arquitectònic que ha de permetre construir-hi 30 habitatges, aparcament i locals.Mentre Floria i Menchon explicaven la troballa, un membre de l'equip d'arqueòlegs estava treballant en descobrir l'esquelet d'un animal, possiblement el d'una cabra (boc).

