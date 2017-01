Nevada a Santa Fe del Montseny, aquest divendres. Foto: Josep Maria Montaner

Nevada a Santa Fe del Montseny. Foto: Josep Maria Montaner

El salt del Molí de Vidrà, totalment glaçat , aquest dijous. Foto: Josep Maria Montaner

Una font congelada a Osona, aquest dijous. Foto: Josep Maria Montaner

Després de l'onada de fred –amb dues matinades que van provocar glaçades a pràcticament tot el país - les temperatures ja han començat a recuperar-se. Tanmateix, el temps continua revoltat i el cap de setmana estarà marcat pel vent, la pluja i la neu a cotes mitjanes. Aquest divendres neva amb força al Montseny –com mostren les imatges a Santa Fe- i en zones elevades de comarques com el Ripollès i la Garrotxa. Precisament el massís de la serrada Prelitoral serà una de les zones on s'espera que acumulin més gruix de neu. De moment, però, no hi ha problemes per circular per les seves carreteres La inestabilitat d'aquest divendres es mantindrà el dissabte i anirà més el diumenge. Aquell dia, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden acumular fins a 100 litres. De moment, la cota de neu se situa a l'entorn dels 800-900 metres però al llarg del cap de setmana pot baixar per després tornar a pujar.La predicció indica l’arribada d’una depressió que emergirà del nord d’Àfrica i se centrarà a la zona de les Illes Balears entre dissabte i diumenge. Aquesta pertorbació donarà lloc a un temporal marítim dur, amb onades que podran superar els 4 metres d’alçada a qualsevol punt de la costa i amb notable mar de fons de component est. A més, bufarà vent de gregal i llevant amb ratxes molt fortes al litoral i prelitoral, especialment entre dissabte a la tarda i diumenge a migdia, fet que agreujarà la sensació de fred.A causa d’aquesta predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per acumulació de pluja, neu, vent i onatge

