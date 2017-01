Els vianants morts en accident de trànsit a Barcelona van passar de 6 el 2015 a 16 l'any passat, segons el balanç presentat aquest divendres en roda de premsa per la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal. De fet, d'acord amb l' informe el col·lectiu amb un índex més alt de mortalitat durant el 2016 van ser els vianants, representant el 57% de les víctimes en accidents de trànsit. Per contra, van disminuir els conductors de motocicletes morts en sinistres passant de 17 l'any 2015 a 7 l'any passat.En total el 2016 hi va haver 28 víctimes mortals per accident de trànsit, una més que l'any anterior. Ara bé, tot i que s'ha registrat un repunt de l'accidentalitat, els sinistres amb morts i ferits de gravetat ha disminuït un 1,7%, segons ha destacat el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens.D'altra banda, Recasens ha anunciat que la setmana que ve la Guàrdia Urbana posarà en marxa un nou vehicle sense logotipar amb càmeres per detectar infraccions de trànsit. El cotxe treballarà sobretot en les zones on es concentren el major nombre d'accidents a la ciutat, on es produeixen excessos de velocitat, i en les que determinin les diferents Unitats Territorials de la Guàrdia Urbana.El sistema captarà les imatges que siguin la prova de la comissió d'una infracció dinàmica. Aquestes imatges es descarregaran de forma automàtica via wifi. Un cop registrades, l'Institut Municipal d'Hisenda enviarà la notificació de la infracció al ciutadà.

