La 39a edició de la Telecogresca comptarà amb el gran reclam dels francesos Dub Inc,​ grup de reggae amb una extensa carrera musical, i dels ​Manel, ​que portaran al Parc del Fòrum el seu darrer disc, Jo Competeixo. El concert també comptarà amb els valencians Auxili​, juntament amb els grups catalans ​Doctor Prats, presentant el disc Aham Sigah, i Ebri Knight, amb el directe del darrer àlbum, Foc. Tot això, a l'escenari principal.Pel que fa a l’escenari alternatiu, comptarà amb el dj i productor Sak Noel,​ ​conegut internacionalment per al cançó No boyfriend.​ ​A més, també actuarà el valencià D​J Plan B​, el qual combina qualsevol gènere amb referència als clàssics, ja sigui de música electrònica com del rock, pop o hip-hop.​ També comptarà amb ​WTF? Show,​ que portaran al Fòrum la festa "més salvatge", i els ja anunciats Space Elephants. El cartell el tancaran el DJ i grup guanyadors del concurs Engresca’t, que se celebrarà el proper 10 de Febrer.El Parc del Fòrum de Barcelona​ tornarà ser l’emplaçament del festival, que obrirà portes a les ​18.30 hores​ i farà vibrar el públic durant 8​ hores​ ininterrompudes de música en viu​. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma on line de venda d’entrades , a partir de 17 € .Les darreres edicions del festival han suposat un èxit rotund, amb l’assistència de més de 12.000 persones​ i comptant amb l’actuació d’artistes de gran renom com La Gossa Sorda, Txarango, Ska-P o Els Catarres.

