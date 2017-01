L' absència de Carles Puigdemont li ha valgut crítiques des de Madrid i per part dels partits unionistes. Tot i això, el ministre d'Educació i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha rebaixat el to aquest divendres i ha apuntat que "són els ciutadans els que jutgin si val la pena assistir a una conferència junt a altres presidents autonòmics per parlar de qüestions que interessen a la gent". Tot i això, ha apuntat, en relació al debat del sistema de finançament, que "els que no hi siguin no tindran dret a queixar-se" i que cal "parlar amb franquesa i rigor". "Cal ser allí i parlar-ho", ha insistit.Sigui com sigui, després de subratllar que la qüestió del finançament "interessa a tot el món, fins i tot als ciutadans els presidents de les comunitats dels quals no van assistir", ha assegurat que els catalans sí que hi tenien veu, atès que "el govern d'Espanya també estava per representar-los i vetllar pels seus interessos". Sigui com sigui, ha admès que aquest debat serà "una de les qüestions més difícils de resoldre".Pel que fa a la trobada pendent entre Puigdemont i Mariano Rajoy, Méndez de Vigo ha apuntat que "es produirà, no té data i serà bo que es produeixi". Tot i això, ha negat que l'operació diàleg sigui un fracàs, atès que "contactes n'hi ha, no hi ha manca de col·laboració" amb la Generalitat. "No ens cansarem mai de convidar al diàleg", ha afirmat, però ha avisat: "Perquè dos dialoguin, ho han de voler els dos; els contactes són reals".Preguntat per si la judicialització de la política, amb fets com l'obertura del judici oral a Francesc Homs d'aquest mateix divendres, hauria dificultat aquest diàleg, el ministre ha asseverat que "no pot haver-hi contraposició entre diàleg i llei" i que "l'excusa del diàleg no es pot usar per vulnerar la llei". "Ningú té privilegis a l'hora de complir la llei", ha afegit encara.

