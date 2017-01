La reclamació per regular els lloguers abusius ja no és només de Barcelona. Els governs de la capital catalana i de Madrid han encetat un front comú per exigir que l'executiu de Mariano Rajoy també reguli els arrendaments, com preveu fer la Generalitat , davant l'escalada de preus que està sent especialment elevada a Barcelona i també a la capital espanyola. La tinent d'alcalde d'Urbanisme barcelonina, Janet Sanz, ha anunciat aquest divendres que van de la mà per reclamar a l'Estat que eviti que es posin al mercat habitatges per llogar "sense cap tipus de control" i s'acabin expulsant veïns dels barris.Les dues ciutats han creat un espai de treball per actuar contra l'expulsió els processos de gentrificació, pels quals els preus pugen i acaben motivant que els residents de tota la vida hagin de marxar del seu barri. L'espai de les ciutats es reunirà trimestralment, i serà on determinaran com faran arribar la proposta de regulació a l'Estat. A més d'afrontar el lloguer abusiu, emplacen el govern espanyol a modificar la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) per tornar a allargar els períodes dels contractes, ara limitats a tres anys de durada. També esperen que al front comú s'hi sumin altres ciutats de l'Estat.Sanz s'ha queixat de la "desregulació" dels arrendaments, ja que no es fixen límits de preu. "Farem una crida general amb l'exigència clara de regulació del preu dels lloguers a nivell de l'Estat per evitar que en els nostres barris es vagin buidant de veïns", ha ressaltat en roda de premsa, acompanyada del regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, l'encarregat d'urbanisme del govern de Manuela Carmena. Del consistori barceloní també hi han estat la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, i el d'Habitatge, Josep Maria Montaner.En opinió de Calvo, l'expulsió de veïns dels barris "genera un problema a tota la ciutat, perquè converteix determinats llocs en un parc temàtic", i ha defensat que "la sincronia amb Barcelona és total". Segons ell, "mai Madrid i Barcelona han estat tan a prop, en matèria d'urbanisme i altres temes". Els regidors de les dues ciutats també aborden en les seves trobades qüestions relacionades amb la lluita contra la contaminació i per una mobilitat sostenible, i com reconduir projectes urbanístics que s'han trobat els dos governs.Sanz considera que la gentrificació és "un fenomen difícil d'abordar" perquè és una dinàmica iniciada des de fa molt de temps, però no per això s'ha de deixar d'abordar. En matèria de massificació turística, que és una de les causes que fomenten una pujada de preus que acaba expulsant veïns, el regidor de Madrid ha reconegut que a la capital de l'Estat estan "en un estat molt anterior" al de Barcelona, però no per això s'han de quedar de braços plegats, i s'orienten per actuar a partir de l'experiència de la capital catalana.

