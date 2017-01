L'eurodiputada sueca @bodilvalero informa tot el Parl. Europeu sobre els intents de boicot d'Espanya contra l'acte pel referèndum català. pic.twitter.com/NwpgafroaB — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 20 de gener de 2017

La diputada sueca al Parlament Europeu pels verds Bodil Valero ha denunciat en un correu electrònic enviat a tots els eurodiputats les pressions de les autoritats espanyoles per aturar la conferència que oferiran dimarts Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva a la seu de l'ens europeu, segons recull en un tuit Aleix Sarri, assessor de l'eurodiputat Ramon Tremosa i col·laborador de la secció d'Opinió de. La diputada escriu, concretament: “Jo seré allà i espero que molts d'altres també. Més ara que acabo d'escoltar que les autoritats espanyoles, tal com solen fer, intenten aturar la conferència".El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, viatjaran el proper 24 de gener a Brussel·les per participar en un acte on faran pedagogia sobre el referèndum, segons han explicat fonts del Govern.Puigdemont, Junqueras i Romeva explicaran que hi ha una majoria al Parlament que vol pactar amb l'Estat una consulta vinculant, però denunciaran també que el govern espanyol no vol negociar i que tenen intenció de celebrar-lo igualment. També aprofitaran per donar un missatge de confiança a la UE, remarcant la seva vocació europeista. A més de la premsa internacional, s'espera la presència de diplomàtics i d'eurodiputats.

