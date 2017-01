Nevada a Santa Fe del Montseny, aquest divendres. Foto: Josep Maria Montaner

El salt del Molí de Vidrà, totalment glaçat , aquest dijous. Foto: Josep Maria Montaner

Una font congelada a Osona, aquest dijous. Foto: Josep Maria Montaner

Després de l'onada de fred –amb dues matinades que van provocar glaçades a pràcticament tot el país - les temperatures ja han començat a recuperar-se. Tanmateix, el temps continua revoltat i el cap de setmana estarà marcat pel vent, la pluja i la neu a cotes mitjanes. Aquest divendres neva amb força al Montseny –com mostren les imatges a Santa Fe- i en zones elevades de comarques com el Ripollès i la Garrotxa.La inestabilitat d'aquest divendres es mantindrà el dissabte i anirà més el diumenge. Aquell dia, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden acumular fins a 100 litres. De moment, la cota de neu se situa a l'entorn dels 800-900 metres però al llarg del cap de setmana pot baixar per després tornar a pujar.La predicció indica l’arribada d’una depressió que emergirà del nord d’Àfrica i se centrarà a la zona de les Illes Balears entre dissabte i diumenge. Aquesta pertorbació donarà lloc a un temporal marítim dur, amb onades que podran superar els 4 metres d’alçada a qualsevol punt de la costa i amb notable mar de fons de component est. A més, bufarà vent de gregal i llevant amb ratxes molt fortes al litoral i prelitoral, especialment entre dissabte a la tarda i diumenge a migdia, fet que agreujarà la sensació de fred.A causa d’aquesta predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per acumulació de pluja, neu, vent i onatge

