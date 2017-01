Luis de Guindos després del consell de ministres. Foto: Europa Press

El consell de ministres ha validat en la reunió d'aquest divendres el decret llei que regularà el sistema extrajudicial que facilitarà que els afectats per les clàusules sòl arribin a acords amb les entitats financeres per recuperar les quantitats cobrades indegudament pels bancs. El sistema - pactat entre el PP i el PSOE , i subscrit també per Ciutadans, el PNB i Coalició Canària, i criticat per Podem- permetrà la devolució en efectiu dels diners que pertanyen als clients. Els bancs podran oferir, però, segellar el pacte descomptant la quantia en qüestió del crèdit hipotecari. El procediment de negociació serà obligatori per a l'entitat financera, però voluntari per als consumidors, que si consideren que l'oferta del banc no es satisfactòria mantindran la possibilitat de reclamar davant del jutge.El pacte entre el banc i els clients s'haurà de segellar en un termini màxim de tres mesos. El model escollit ha de permetre, segons l'executiu espanyol, evitar el "col·lapse dels tribunals". Aquesta era una de les principals preocupacions del govern central, tal com ha expressat el ministre d'Economia, Luis de Guindos, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. De Guindos ha detallat que, d'acord amb un càlcul efectuat amb l'ajuda del Banc d'Espanya, es preveu que fins a un 1,5 milions de ciutadans tenen dret a reclamar el retorn dels diners vinculats a les clàusules sòl i els interessos pertinents. Les associacions consideren aquesta previsió massa baixa. "Es podien haver duplicat els litigis civils", ha puntualitzat el ministre.Tenint en compte el gran nombre d'afectats, el Banc d'Espanya havia pronosticat que l'import total de les devolucions ascendirà a 4.200 milions d'euros. Tanmateix, aquest divendres el president de l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), José María Roldán, ha afirmat a Onda Cero que els bancs només estan disposats a pagar entre 2.000 i 3.000 milions d'euros. Les declaracions xoquen amb el discurs envernissat d'exigència i transparència que avui ha fet el govern espanyol.Segons el decret llei validat per l'executiu de Mariano Rajoy, les entitats financeres tindran l'obligació de publicitar l'existència d'un sistema de devolució de les clàusules i a crear un departament específic per atendre els afectats. El consumidor podrà optar la via judicial directament, si ho considera oportú. Ara bé, si accepta negociar amb el banc s'haurà d'abstenir de l'alternativa judicial durant els tres mesos de marge que fixa el sistema aprovat."Volem que l’entitat resolgui de bona fe", ha insistit De Guindos, que ha recalcat que "la devolució de les quantitats no s’inclou en la base de l’IRPF", així com tampoc els interessos que se'n derivin. No hi haurà, per tant, un recàrrec tributari als imports retornats.El ministre d'Economia ha expressat també que el govern espanyol treballa en una nova llei hipotecària. "Amb la nova norma reforçarem la transparència per no repetir experiències com la de les clàusules sòl", ha subratllat. "Establirem molt clarament la informació que s’ha de donar al consumidor, especialment les clàusules sensibles i difícils d'entendre", ha afegit, per referir-se a l'articulat dels contractes hipotecaris relacionat amb les despeses del crèdit o les amortitzacions.

