​El regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Torredembarra, Lluís Suñé (ABG), podria haver comès un frau elèctric. El polític era el titular del bar l'Auca Taverna, situat a la plaça de la Vila de Torredembarra, que va abaixar la persiana el passat mes de novembre. Segons avança el Diari de Tarragona , l'establiment hauria estat connectat irregularment al corrent elèctric durant quatre anys.Suñé, curiosament, és qui s'encarrega de les negociacions amb les companyies elèctriques sobre els talls de subministrament relacionats amb la pobresa energètica de la localitat.Aquest presumpte frau no ha estat denunciat als Mossos, tot i que va ser detectat el passat estiu. L'inici del cas de Suñé amb l'elèctrica es remuntaria al novembre del 2012, quan la companyia va fer una inspecció al local perquè no pagava la llum. Després d'obrir un expedient de morositat, es va procedir a tallar-li el subministrament elèctric.Després del tall de llum, l'activitat del local no es va aturar i el negoci cada vegada anava millor, fins que el regidor va decidir tancar, a finals de l'any 2016 per problemes de salut. Aquest passat estiu, els tècnics d'Endesa van detectar que el local tenia subministrament elèctric. Una situació que no podia ser perquè tenia el comptador anul·lat des del 2012 pel tema de morositat. A finals d'agost, Endesa va tallar aquest subministrament il·legal i va obrir-li un altre expedient a Suñé, per l'Auca Taberna.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)