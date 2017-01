01/01/1970

La policia catalana investiga l'entrada d'una persona no identificada a la seu del departament a Barcelona la matinada de diumenge | Segons informa el 3/24, els agents estan rastrejant l'edifici per si s'hi han instal·lat dispositius d'espionatge | L'assaltant va forçar calaixos i no es va endur els diners que hi havia