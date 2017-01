El portal Adolescents.cat ha sortit al carrer a preguntar els adolescents què saben de la diputada de la CUP Anna Gabriel. Les respostes són sorprenents i no tenen pèrdua.Alguns joves ho tenen clar: no tenen ni la més remota idea de qui és. D'altres, saben que està ficada en política i s'atreveixen a dir a quin partit representa. Però no tots l'encerten: “No és aquella de Ciutadans?”, “una política de la.... CI!”. Una de les entrevistades, en canvi, es coneix fins i tot el seu currículum: “És una educadora social i una professora de dret”.L'aspecte d'Anna Gabriel tampoc deixa indiferent als nois i noies. “Va vestida rara”, apunta una jove. “Ah, sí, la del serrell”, diu una altra.

