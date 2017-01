La carta a Casassas Sr. Presidente del Ateneo de Barcelona, D. Jordi Casassas Ymbert,

Enterados de la presencia, el próximo viernes 27 de enero de 2017, del terrorista no arrepentido Arnaldo Otegui, en la institución que usted preside, no podemos menos que manifestar nuestra más firme protesta.



Hemos de recordar que Arnaldo Otegui nunca ha condenado a la banda terrorista ETA que ha provocado casi 60 asesinatos de inocentes en Cataluña. Recordemos solamente los sangrientos atentados de Vic o Hipercor.



Una institución secular y digna como el Ateneo de Barcelona no puede participar en esta ofensa colectiva al honrado pueblo catalán.



Por tanto, rogamos que rechace la presencia de este convicto etarra en el acto anunciado en la página web del Ateneo de Barcelona.



Apelando a su dignidad y honor, rogamos atienda esta petición.

L'entitat ultra Somatemps ha començat una campanya de recollida de signatures per enviar una carta oberta al president de l'Ateneu Barcelonès, Jordi Casassas, perquè s'anul·li un acte previst per al proper 27 de gener amb presència d'Arnaldo Otegi, secretari general de Sortu, que serà entrevistat per David Fernàndez. L'acte forma part d'un cicle sobre la nova política que organitza l'entitat cultural. La programació de l'Ateneu , que és a cura de la vicepresidenta Patrícia Gabancho, és àmplia i diversa, i és habitual la presència de polítics i organitzacions de diferent ideologia en les activitats que s'hi duen a terme. En el mateix cicle, properament intervindrà el diputat del PDECat Francesc Homs.Somatemps ja ha anunciat una concentració de protesta davant de l'entitat dijous vinent. L'organització recorda en la carta a Casassas que Otegi mai ha condemnat ETA i que l'acte previst és "una ofensa colectiva al honrado pueblo catalán". L'anterior visita del líder de l'esquerra abertzale a Barcelona, en què va ser al Parlament, ja va provocar protestes , que el PP i Ciutadans van expressar a la sessió de control al Govern.

