Al menys vuit persones han estat trobades amb vida aquest divendres pels serveis d'emergència a l'hotel Rigopiano, situat a la zona dels Abruços (Itàlia), que va quedar sepultat en u na allau la matinada d'aquest dijous . El efectius del rescat han aconseguit localitzar els supervivients però encara no han pogut treure'ls. Per ajudar a les tasques, s'ha demanat l'enviament de cinc helicòpters dels bombers, perquè portin mantes i altre material per al rescat.L'allau, de moment, ja ha deixat "diversos morts" - quatre de confirmats- i una vintena llarga de desapareguts, segons els serveis d'emergència. Els Bombers creuen que els terratrèmols que van sacsejar dimecres el centre del país haurien provocat l'allau, que ha sepultat completament l'establiment en què hi havia una trentena de persones registrades, la majoria de les quals encara no han estat trobades. A l'arribar a l'hotel, els equips d'emergència van rescatar dues persones que, en el moment de l'allau, es trobaven fora de l'edifici, i van haver de ser traslladades a l'hospital amb helicòpter.La intensa nevada i les allaus registrades a la zona han impedit que els equips de rescat poguessin accedir per terra fins a aquest dijous al matí perquè la carretera estava completament coberta per la neu i han hagut d'obrir el camí amb una màquina llevaneu.Els especialistes en rescat alpí que estan treballant a la zona de l'hotel han assegurat que l'allau ha estat "immensa". L'hotel, situat al Parc Nacional del Gran Saso, està a 1.200 metres d'altura.El centre d'Itàlia es va veure copejat dimecres per una sèrie de terratrèmols, quatre dels quals van superar la magnitud de cinc en l'escala Richter. Tots ells es van registrar en una zona pròxima a l'epicentre del del passat 24 d'agost a Amatrice, en què hi va haver al voltant de 300 morts.El primer tremolor, de 5,3 de magnitud, es va produir a les 10.25 hores i en l'hora següent hi va haver dos més de 5,4, i 5,3. A les 14.33 es va produir un nou tremolor de 5,1, segons l'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia (INGV). A més, hi van haver desenes de rèpliques de menor intensitat, algunes per sobre de 4.

