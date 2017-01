Una jove de 18 anys hauria estat violada el cap de setmana passat a Bilbao per tres individus que l'haurien sotmès drogant-la amb burundanga, tal i com explica el diari El Correo . Aquest tipus de substància, ja utilitzada en la presumpta violació col·lectiva d'una noia als Sanfermines l'estiu passat , elimina completament la capacitat de resistència de les víctimes i els fa perdre la consciència.Segons l'Ertzaintza, tres joves haurien introduït la droga a la beguda de la noia mentre eren a la discoteca. Quan la substància va començar a fer-li efecte, se la van endur en un pis i la van violar. Els agents creuen que en l'agressió sexual només hi haurien participat dos dels nois, mentre que l'altre es limitava a gravar-ho tot amb el telèfon mòbil. La policia foral basca està treballant per identificar els tres individus implicats en la violació.La noia es va despertar l'endemà, sola i completament despullada. Com que notava un fort dolor a la zona genital, va dirigir-se a un hospital. Allà, l'equip que la va atendre va activar ràpidament el protocol per agressió sexual i va determinar que la jove havia estat violada, tot i que ella no n'era conscient perquè patia amnèsia com a conseqüència de la ingesta de droga. Ara l'Ertzaintza treballa per demostrar que la noia va ser sotmesa amb burundanga, ja que aquesta substància desapareix ràpidament de l'organisme.

