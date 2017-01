El judici del 9-N s’acosta i el sobiranisme civil ja preparara les accions per expressar el seu suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega. La resposta ciutadana a la judicialització del procés serà un test sobre l’estat ànim de l’independentisme i la seva capacitat de mobilització, ara que el xoc amb l’Estat s’aproxima al seu clímax.L’ANC, Òmnium, l’AMI i l’ACM han presentat aquest divendres la seva estratègia davant la causa del 9-N, que arrencarà aquest 6 de febrer. Amb el lema El 6 de febrer ens jutgen a tots, les entitats sobiranistes promouran una mobilització “massiva” a l’entrada del tribunal, ja sigui a la seu del TSJC o a la Ciutat de la Justícia. L’espai on es farà el judici encara no s’ha determinat.El president de l’ANC, Jordi Sánchez, ha detallat que per convertir el 6-F en una “gran mobilització” s’ha obert un espai d’inscripcions, tal com s’havia fet amb les manifestacions de l’Onze de Setembre. L’espai d’inscripció ja està obert i també es posaran a disposició de la ciutadania autocars a diversos punts de la geografia catalana.Les entitats sobiranistes, com havia avançat NacióDigital , insten els catalans a demanar un dia de festa per fer costat a Mas, Rigau i Ortega. “El 6 de febrer no es jutja només a tres persones sinó a tots els ciutadans que van votar el 9-N, així com la sensibilitat democràtica d’una societat que no entén que un conflicte polític es resolgui als tribunals”, ha expressat el president de l’ANC. “Sabem que és una crida excepcional perquè és un dia laborable, però estem convençuts que la gent respondrà”, ha puntualitzat Sánchez, que ha recordat que no es fa “cap crida” a boicotejar el judici de 9-N.El sobiranisme civil pretén esquivar les acusacions de coacció al tribunal, insinuades en altres protestes davant del TSJC. Així ho han volgut deixar clar tan Sánchez com el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i el president de l’ACM, Miquel Buch, presents a la roda de premsa. El portaveu de l’Assemblea ha subratllat que “manifestar-se no és coaccionar”. “El dret a manifestació és un dret bàsic i no hi renunciarem”, ha afegit Sánchez. Cuixart ha insistit que la crida és “al conjunt de la societat catalana” perquè el 9-N va ser una expressió de “transversalitat”. Per això, el sobiranisme civil espera una convocatòria important, tot i que el judici es farà en dia laborable i a primera hora del matí. La manifestació del 6-F serà un test de cara a pròximes convocatòries ara que s’entra en una fase de “mobilització permanent”, com ha destacat el president d’Òmnium.Sánchez ha lamentat que l'Estat hagi optat per resoldre el plet català als tribunals. "Mai hem entès la judicialització del 9-N i estem convençuts que és un camí equivocat. És un judici que mai s’hauria d’haver produït. Ens porta a un carreró sense sortida", ha detallat el president de l'ANC. Miquel Buch ha recordat que ara és el torn de la ciutadania després que el Govern ja "se la jugués el 9-N". "Allò va ser un acte de rebel·lió, ara és el nostre moment", ha reblat. Cuixart ha destacat que la protesta del 6 de febrer ha de ser "un clam de la societat civil en defensa de les institucions i els representants polítics".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)