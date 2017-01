El Palau Sant Jordi viurà, el proper 11 de febrer, un fet casteller insòlit: les quatre colles que han descarregat castells de deu pisos faran un castell de germanor. Ho faran per una causa solidària: durant el Gran Concert per les Persones Refugiades de la campanya " Casa nostra, casa vostra ", que defensa l'acollida de refugiats, segons ho han confirmat els presidents de les quatre colles aquest matí a Catalunya Ràdio.Els Minyons de Terrassa , els Castellers de Vilafranca , la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona faran, sobre la tarima del Palau Sant Jordi, un 4 de 7 de quatre colors. El concert, en què hi seran també una cinquantena d'artistes, viurà un pilar de 5 de cada colla i, després, les quatre colles s'uniran per fer un inèdit castell amb les quatre camises a la pinya i el tronc.La operativa no serà fàcil: una estona abans del concert, les quatre colles es trobaran i decidiran l'alineació del castell. La decisió, han explicat els quatre presidents, va sorgir després de debatre diferents idees, i, després de consultar-ho amb els respectius caps de colla, "ens vam animar"i van decidir tirar-ho endavant.Cesc Poch, dels Minyons, ha destacat a l'entrevista que és "un fet històric" que "no sabem quan tornarà a passar". Joan Ibarra, de la Colla Vella, ha volgut "destacar la bona entesa entre les quatre colles", una idea que també ha apuntat Joan Badell, dels Castellers de Vilafranca: "Volem demostrar que entre les colles també hi ha amistat i que els castells són molt més que les construccions en si".A l'entrevista, els presidents han destacat que els castells són una eina d'inclusió que inclouen gent de tot arreu, no només actualment, sinó també fa molts anys: per exemple, a l'onada d'immigració de mitjans del segle XX, en què les colles van servir d'element integrador.Els castells de germanor són molt poc habituals, tot i que es veuen a vegades per a mostrar l'amistat i la bona sintonia entre determinades colles, sobretot quan són petites. També se'n van fer, per exemple, a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. És un fet, però, més inhabitual en colles de Gamma Extra, i és encara més complicat - de fet, serà la primera vegada - que quatre entitats com els Minyons, els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella i la Colla Jove s'uneixin per fer un castell plegades.

