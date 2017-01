A TV3 els dijous a la nit i durant unes setmanes, el temps serà protagonista. El pas del temps, millor dit

I si aquestes vides són de persones famoses, o amb certa popularitat, que s’avenen a compartir-les amb nosaltres, llavors ja ens posem les botes



. El pas del temps, millor dit. Ahir van tenir una doble estrena, El sopar El retrovisor . Al primer, un grup de persones es reuneixen a sopar convidats per Roger de Gràcia i conversen sobre un tema. El primer ha sigut tenir fills i properament vindran tenir èxit, tenir amor... La idea troncal és fer balanç de les experiències viscudes per cadascun, comprovar fins a quin punt han sigut compartides, detectar maneres divergents de veure el món, entendre, en fi, que el temps va passant per a tothom i que és bonic parar-nos a reflexionar una mica sobre el que anem fent a la vida.. Un programa sobre el passat retratat de manera tan explícita? Home! On anirem a parar? Amb la mala premsa que té la nostàlgia avui en dia i no se us acudeix res més que fer-nos recordar el tipp-ex, la màquina d’escriure, les gomes per saltar a l’hora del pati, la Game Boy i Bola de drac? Aviso als responsables del programa que hauran d’escoltar agres retrets per part dels absurds talibans de la memòria esborrada, els refractaris dels records, els més llestos de la classe que consideren que això és cosa de romàntics arnats., que des de la senzillesa i la naturalitat esprem la memòria col·lectiva i de pas treu partit al valuosíssim fons d’armari de Televisió de Catalunya. Desempolsegar imatges d’arxiu i fer-ho amb bon criteri i afany divulgatiu i també lúdic sempre serà una bona idea. Fa pinta que serà d’aquells programes que em vindrà de gust veure cada setmana.. És un format atractiu, que s’ha passat mesos al calaix de TVC esperant que algú decidís donar-li el vist i plau. De fet, per un dels capítols de No serà fàcil ja van fer un assaig, una espècie de pilot. I em va deixar molt bon sabor de boca.. Vam veure Roger de Gràcia en una situació d’allò més forçada, rebuscant el telèfon mòbil entre el suposat escampall de joguines del seu fill. Massa gesticulant i exagerat, en un registre còmic que no aportava gran cosa i que semblava que encara formés part del pretèrit No me la puc treure del cap. De fet, aquesta és la principal crítica que se li pot fer a aquesta primera entrega, la necessitat imperiosa de la comicitat. I no és perquè sí, no és aquesta una realitat capritxosa.. Amb l’excepció de la primera, tots ells, inclòs l’amfitrió, pertanyen a una generació periodística crescuda i arrelada amb el registre còmic, conegut també amb un terme que pot resultar pejoratiu però que reflecteix veritats incòmodes: "la conyeta"., perquè els amics quan es troben fan bromes, perquè els dóna la gana... Els motius són diversos i comprensibles i tampoc cal que me l’agafi amb paper de fumar, però se m’acudeix que potser, només potser, es podria modular una mica millor aquest afany pel que en castellà –no se m’acudeix equivalent català més eloqüent- en diuen chascarrillo.i eren profundes i sinceres, serioses i útils. Especialment revelador va ser aquell moment en què hi va haver quòrum absolut sobre el diferent grau de responsabilitat, per motius inexplicablement biològics, entre el pare i la mare alhora de tenir cura dels fills. Berto va resumir-ho amb una idea molt bonica: “Durant unes setmanes la mare i el fill són quasi la mateixa persona”. La coincidència de criteri de tots ells va ser reveladora i vam agrair l’absència de correcció política, de faramalla benpensant., sobre els hàbits quotidians, sobre el canvi de vida que suposa esdevenir progenitors. En alguns moments, sobretot a l’arrencada, transitaven per tòpics sobadíssims que feien certa basarda però que alhora un intuïa inevitables. Em temo que aquest també serà terreny de crítica recorrent per a El sopar. El judici sever de les consideracions fetes pels comensals. El “Quina 'tonteria' que ha dit ara aquest!” o el “Això no es fa així! Com ho faig jo és molt millor!”. No ho podem evitar, ens agrada observar vides alienes, encara que sigui en porcions tan discretes com les del programa que ens ocupa, i judicar-les sense pietat., llavors ja ens posem les botes. Esclar que ben mirat d’això tracten els bons tiberis, de quedar ben saciats. De gana i de memòria.

