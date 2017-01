El propietari del laboratori d'anàlisis Dr.Oliver Rodés , Benito Oliver Rodés Clapés (1929-2017), ha mort aquest dijous als 87 anys. L'empresa familiar, amb seu al Prat de Llobregat i amb una trentena de treballadors a la plantilla, analitza sistemàticament mostres de marques d'aigua de més d'una vintena de deus d'arreu de l'Estat, i, puntualment, més d'una vintena més.El laboratori, fundat pel pare de Benito Oliver Rodés el 1902, confirma la salubritat de l'aigua en la seva font d'origen, i en punts del seu recorregut fins al pre i post envasat, o, en el seu cas, fins a l'aixeta que l'ofereix pel consum públic o particular. El fill del fundador dels coneguts laboratoris va centrar la seva activitat principal en l'anàlisi de les aigües i va continuar amb la feina del seu pare treballant per la microbiologia alimentària. A més, va especialitzar l'empresa en l'assessorament professional, tecnològic i legal.La capella ardent per Benito Oliver Rodés Clapés obrirà aquest divendres a les cinc de la tarda al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona.

