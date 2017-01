El vicepresident del govern, Oriol Junqueras, no descarta ser inhabilitat. En una entrevista al programa El Frincandó Matiner de RAC105, el també responsable del departament d'Economia i Hisenda ha reconegut cuinar "poc i malament" i, quan li han preguntat si la seva família l'inhabilitaria a la cuina, Junqueras ha deixat caure un missatge enigmàtic: "En alguna cosa m'inhabilitaran segur, no només a la cuina".El número dos de la Generalitat ha tornat a defensar els pressupostos pel 2017 . "És una molt bona proposta, perquè inclou una expansió pressupostària", ha assegurat Junqueras, que també recorda que es destinaran 400 milions d'euros més a salut o que "ens permetran tenir més mestres que mai a l'escola pública". El també president d'Esquerra insisteix que els comptes "estan especialment bé", però reconeix que "no tothom ho veu així, perquè hi ha gent que tot li sembla malament".Preguntat per si el referèndum es podrà celebrar el setembre, tal i com preveu el full de ruta aprovat al debat de política general , Junqueras ha reiterat que està "segur" que sí i ha assegurat que "el govern ho preparà tot perquè es pugui votar en les circumstàncies més semblants possibles a qualsevol altre procés electoral, perquè així ens ho diu la comunitat internacional".En aquest sentit, Junqueras ha explicat que tant el president Puigdemont, com el conseller Romeva i ell mateix es reuneixen cada setmana "amb uns quants representants d'estats de tot el món". "Si aquesta gent dedica el seu temps a venir-nos a veure, segur que és perquè els interessa el procés", ha assenyalat el vicepresident, que no té cap dubte que "s'està fent la feina necessària perquè tot això surti bé".

