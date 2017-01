Un dels punts de donació de sang que hi ha repartits per tot el país. Foto: Nació Digital

La Marató de Donants de Sang ja ha superat de llarg l'objectiu que s'havia marcat, i això que encara queda aquest divendres per participar-hi. Dijous al vespre, un cop tancada la jornada, s'havien assolit les 10.000 donacions, 2.000 més de les previstes inicialment. La iniciativa pretenia augmentar les escasses reserves que quedaven després de les festes de Nadal: a principis de gener només n'hi havia per a dos dies, ara, en canvi, ja n'hi ha per a nou.El 56% dels donants han entregat part de la seva sang en algun dels dotze hospitals amb Banc de Sang repartits per tot el país. La resta, una mica menys de la meitat, ho han fet en alguna de les 90 col·lectes mòbils que s'han organitzat a més de 200 municipis catalans des de divendres de la setmana passada i fins avui mateix. El Palau de la Generalitat, per exemple, és un dels punts de donació habilitats excepcionalment durant aquesta setmana.

