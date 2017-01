Xavier Domènech. Foto: Adrià Costa

El nou partit dels "comuns" aposta per construir una república catalana lliure que decideixi quina relació vol tenir amb Espanya. Al grup impulsor de la futura confluència es presentaran aquest diumenge les sis ponències que, si s'aproven, serviran com a base dels debats del procés participatiu per construir la formació, que pilotarà Xavier Domènech. Entre les ponències hi ha la centrada en l'eix nacional, que es refereix a la república catalana, han avançat El Periódico En el document, que el partit defensa que és només una primera proposta, es planteja "la creació d'una república catalana" que, una vegada proclamada i exercint la seva "plena sobirania", decideixi si vol o no associar-se amb Espanya. El text certifica que la relació entre Catalunya i Espanya ha arribat a un punt de no retorn. "Per una àmplia majoria dels catalans ja no es tracta de revisar el règim del 78, sinó d'iniciar un camí nou", assevera.Per aquest motiu, els "comuns" consideren que ara ja no es tracta de revisar el pacte constitucional, sinó d'iniciar un camí nou, el de la república catalana. "Una república que, a través d'un procés constituent, podrà compartir sobiranies, en tot allò que consideri i decideixi la ciutadania catalana, amb un Estat que hauria de ser plurinacional", afirma.En la ponència, titulada "Un país fratern i sobirà en tots els àmbits", el rumb cap a aquesta nova república catalana no es detalla ni com, ni quan, ni amb quins terminis es farà, però sí que defensa la necessitat de celebrar un referèndum efectiu, amb reconeixement i garanties. Els "comuns" volen que la república sigui social, democràtica i ambientalment justa.

