Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat, 15 de gener, un home acusat de cometre robatoris violents en sis hotels i una farmàcia de Barcelona. L'arrestat, de 36 anys i domicili a la capital catalana, amenaçava els recepcionistes dient-los que duia una navalla i en algunes ocasions la va exhibir. Quan el pispa va ser localitzat duia a la butxaca 74 vals menjador d'un dels hotels que havia assaltat. El detingut, amb diversos antecedents per delictes de robatoris violents, va passar a disposició judicial i el jutge va decretar-ne l'ingrés a presó.Els fets es remunten a la matinada del diumenge passat, quan van tenir lloc dos robatoris amb violència al districte de l'Eixample, un a una farmàcia i l'altre a un hotel. En els dos casos l'autor es va adreçar al recepcionista i li va demanar tots els diners amenaçant-lo dient que portava una navalla. Davant d'aquests fets, es va iniciar un dispositiu policial per tal de localitzar-lo.Poc després, una patrulla de l'ARRO va trobar un home que coincidia amb la descripció del presumpte lladre. A més, aquest individu, que tenia antecedents per robatoris amb violència, duia a la butxaca 74 vals menjador de l'hotel on s'havia produït un dels robatoris.Davant d'aquests indicis, la patrulla el va detenir. Així mateix, la Unitat d'Investigació del districte d'Eixample el va poder relacionar amb el robatori de la farmàcia i amb dos robatoris més a altres hotels.Mentre el detingut es trobava a l'espera de passar a disposició judicial pels fets exposats anteriorment, la Unitat d'Investigació de Ciutat Vella va tractar d'esbrinar si aquest home també tenia relació amb una sèrie de robatoris violents que s'havien produït els darrers dies i que seguien el mateix patró. En aquests casos, l'autor també amenaçava al recepcionista dient que tenia una navalla i, en alguns casos, l'exhibia. El resultat de les indagacions dels investigadors va ser positiu i li van imputar quatre robatoris violents a hotels d'aquell districte. A més, la policia no descarta que el puguin relacionar amb més fets.El detingut, amb diversos antecedents per delictes de robatoris violents, va passar a disposició judicial i el jutge va decretar-ne l'ingrés a presó.

