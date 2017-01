Aquest divendres s'ha publicat un primer avançament del que serà el nou disc d'estudi d'Els Amics de les Arts. Es tracta del videoclip i la cançó El seu gran hit, una cançó 100% ballable, on canten en una llengua inventada i que a alguns els recordarà a L'home que ens robava les novies d'Albert Pla. A l'EDR d'aquesta setmana el lletrista Joan Enric Barceló ens avança algunes de les idees que respiren la resta de temes que han enregistrat . Fem un repàs del nou disc cançó per cançó.: Quan ja has tingut unes quantes parelles, comences una nova relació i ja saps que l’altre no és perfecte. Un intent de retardar al màxim l’arribada de la realitat.: Una pel·lícula d’espies. Una persecució a través de l’espai i del temps. Un bucle temporal. Un carreró sense sortida.: Ja n’hi ha prou de cançons que et diuen com has de viure. Aquelles del tipus: "Sigues fort!", "Persegueix els teus ideals" o "Viu el moment". La vida és una altra cosa. I si no ho expliquem, algú acabarà prenent mal de veritat. Visca els dies que no passa res.: Anar per un carrer. Veure una persona que t’havia agradat passejant amb la seva parella. Pensar: "Com pot ser que hagi acabat amb aquesta pelatreco?".: L’esperança és l’últim que es perd. Quan no queda res, apareixen del no-res les ganes de viure.: No voler tornar a casa. Vagar pels carrers d’una gran ciutat buscant llums obertes on trobar gent semblant.: Que tu vulguis enganxar-te a la vida no implica que la vida t’ho vulgui deixar fer. Jubilats, autobusos i arenes movedisses.: Com explicar a algú que és el millor i el pitjor que t’ha passat a la vida?: La casa familiar enmig del bosc. Estius infinits. Hi ha moments que sí, que ja és massa tard.: Un autorretrat. Riure’s d’un mateix és la manera de poder riure’s de tot.: L’amic neutral que està enmig de la tempesta amorosa. "Jo vull ser Suïssa. Cadascú que es mengi, nena, els seus propis merders".: Dir adéu desapareixent i deixant pas a la OBC. Una pel·lícula diferent per cadascú. Terra vermella. Núvols. Un indi galopant. Un indi que vola.

