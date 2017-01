La situació política a Turquia és cada vegada més insostenible. Les reformes que el president del país, Recep Tayyip Erdogan, vol tirar endavant per convertir la república parlamentària turca en un estat presidencialista van degenerar ahir en una baralla a cops de puny a l'assemblea nacional. La disputa va deixar dues diputades ferides, una de les quals va haver de ser traslladada i ingressada a un hospital d'Ankara, la capital del país.El parlament estava discutint l'implementació de les reformes constitucionals que Erdogan impulsa per concentrar el poder executiu en el president . Fins ara, el cap d'estat tenia una funció gairebé ornamental, bàsicament representativa, i el poder real l'ostentava el primer ministre. El president turc, però, vol reformar el sistema polític del país per reconvertir-lo en una república presidencialista que concentri les funcions executives en la figura del cap d'estat.L'oposició, liderada per socialdemòcrates i kurds, ha girat l'esquena a la proposta d'Erdogan perquè considera que només contribuirà a laminar la democràcia turca. La majoria del partit governamental AKP al parlament turc, però, garanteix al president l'aprovació de les reformes i l'oposició ha canviat d'estratègia. Ahir, la diputada socialdemòcrata Aylin Nazliaka es va encadenar al micròfon per intentar boicotejar la sessió i impedir que es procedís a la votació.L'actitud de Nazliaka va indignar un grup de diputades de l'AKP, que van intentar apartar la diputada opositora per la força. Mitja dotzena de representants del partit pro-kurd HDP la van intentar protegir i tot plegat va degenerar en una baralla a cops de puny que va deixar dues diputades ferides, una de les quals és la mateixa Nazliaka.

