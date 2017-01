L'actor Miguel Ferrer , conegut a tot el món per les seves interpretacions a les sèries NCIS i Twin Peaks, ha mort aquesta matinada als 61 anys. Segons la cadena CBS, la firma per la qual treballava els últims anys, Ferrer no ha pogut superar el càncer de gola que el mantenia apartat dels focus des de feia mesos."L'actor Miguel Ferrer ha mort en pau a casa seva després de perdre la batalla contra el càncer", explicava la CBS en un comunicat. "Estava envoltat de la seva família i dels seus amics més propers", afegia la cadena al text. Ferrer era cosí del conegut actor de Hollywood George Clooney.L'actor nord-americà va saltar a la fama gràcies a les seves interpretacions a NCIS: Los Àngeles , on encarnava el paper d'Owen Granger, el director adjunt de la policia. Precisament, a finals de l'any passat la sèrie havia incorporat una trama en què s'intuïa que Granger patia una malaltia llarga i difícil de curar.Tot i el càncer que li havien diagnosticat, Ferrer havia signat un contracte per participar en la nova versió de Twin Peaks, que s'emestrà a Showtime a partir del mes de maig. També havia estat un dels actors secundaris d'alguns blockbusters de Hollywood, com ara Iron Man 3, Star Treck o Gossip Girl.

