El cotxe de Hayden Paddon, bolcat. Foto: Rally Australia / Twitter

Un espectador ha resultat mort després d'un accident protagonitzat pel pilot neozelandès Hayden Paddon (Hyundai) a la primera especial del Ral·li de Montecarlo, prova inaugural del mundial, segons ha confirmat l'organització en un comunicat. L'home, de nacionalitat espanyola segons la Cadena Ser , va ser traslladat amb helicòpter des del tram fins a l'hospital de Niça, on va traspassar tot i els intents per reanimar-lo.L'organització ha iniciat una investigació per aclarir l'incident i totes les parts implicades hauran de declarar davant les autoritats. El pilot va perdre el control del seu vehicle, que va acabar bolcat sobre el costat dret al mig de la carretera, el què va obligar a suspendre la primera especial Entrevaux -Val de Chalvagne-Ubraye, de 21,25 quilòmetres.Tant Paddon com el seu copilot van resultar il·lesos. L'espectador estava fent fotografies des d'una zona elevada, des d'on va caure en el moment de l'accident. L'organització no ha confirmat si el vehicle sinistrat el va arribar o no a tocar.

