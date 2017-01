Carros i cavalls desfilen a la cercavila de la Corrida de Puig-reig Foto: Pere Gendrau

Pep Puig Foto: Adrià Costa

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta, aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Les Borges Blanques. Del 20 al 22 de generL'oli és l'or líquid, un dels pilars de la famosa dieta mediterrània i un dels productes més exquisits que tenim a Catalunya. D'entre totes les fires especialitzades que es fan i desfan, la Fira de l'Oli de les Garrigues és una de les més antigues: se celebra des de 1963. Amb 54 anys de tradició, i sempre durant el cap de setmana de la festivitat de Sant Antoni, els 5.000 metres quadrats del recinte firal de les Borges Blanques ofereix degustacions i activitats de tota mena per mostrar els saborosos productes de comerciants i productors d'oli de tot Catalunya. Una delicadesa gastronòmica que enganxa.Museu Etnològic de Barcelona. Diumenge 22 de generLa nova exposició del Museu Etnològic de Barcelona ens proposa que ens alliberem de les imatges de la ciutat que coneixem, que hi donem un cop d'ull nou i fresc, i que projectem una mirada nova sobre la capital catalana. O, més ben dit, sobre les moltes cares que acull. L'exposició –que no és cap resum de la ciutat ni un compendi de les seves característiques principals, sinó "una invitació a repensar la ciutat a partir d'alguns elements"– s'inaugura aquest diumenge 22 de gener, a les 12 del migdia.Tiana. Del 20 al 22 de generTots els amants de la novel·la negra catalana tenen una cita imperdible aquest cap de setmana a Tiana. L'edició 2017, a més, és ben especial i servirà per celebrar el cinquè aniversari d'un festival que repassa el bo i millor de l'any, que presenta novetats, que prepara xerrades i que fa les delícies del públic, en contacte directe amb els seus autors preferits. Entre la trentena d’activitats, destaquem la taula d’escriptores i periodistes; l’especial dedicat a la sèrie de televisió Nit i dia; i la cloenda internacional, amb Flavio Soriga.Puig-reig. Del 20 al 22 de generLa Corrida de Puig-reig és una tradició peculiar, celebrada des de fa més de 125 anys, que omple els carrers de la localitat berguedana de cavalls, mules, ases i porcs, i que trasllada l'esperit de la competició, la feina al camp i la gastronomia a tothom qui la visita. Així doncs, la Corrida és una tradició festiva, però també rural, que commemora la figura de Sant Antoni, patró dels animals de peu rodó, i que a dia d'avui s'ha convertit en tot un esdeveniment. Al llarg d'aquests tres dies, Puig-reig espera uns 5.000 visitants, sobretot diumenge, dia en què es realitza la tradicional "cercavila de gala", on s'esperen una seixantena de cavalls i mules, i una quarantena de carros.Tarambana, Cardedeu. Dissabte 21 de gener a les 12hLiteratura i vermut no poden ser una mala connexió. Encara menys si és en un espai singular de l'oci i la gastronomia vallesana, el Tarambana de Cardedeu. La proposta és passar un dissabte al migdia a l'escalf de les bones lletres i d'un pica-pica amb etiqueta slow food. El Premi Sant Jordi 2015 visita Cardedeu per parlar de La vida sense la Sara Amat i de tots els secrets d'en Pep de cal Sabater, un bon jan que assisteix, perplex i sense gosar intervenir gaire, als pocs dies que la Sara passa tancada a la seva habitació, just abans de desaparèixer per sempre. Un primer pla de la mirada dels nens que són a punt de deixar de ser-ho.