El Barça s'ha imposat a la Reial Societat a l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei a Anoeta, un dels camps més difícils pels blaugranes - no hi guanyaven des del 2007-. Els de Luis Enrique, doncs, jugaran la tornada a casa amb un avantatge de 0-1 que pot ser molt valuós per aconseguir la classificació a les semifinals.El Barça ha sabut dominar la primera part i superar la intensa pressió dels rivals. Altre cop la pilota ha acabat sent el millor mecanisme de defensa dels de Luis Enrique, que s'han fet amb la possessió.El primer gol ha arribat al minut 20 des del punt de penal. Una falta d' Aritz Elustondo a Neymar ha derivat en l'únic gol del partit. L'avantatge ha servit per millorar un Barça que, minuts després, ha estat a punt de marcar al segon en una acció de Sergi Roberto.Una segona part embolicada i amb pèrdues de pilota per part dels dos equips ha acabat segellant la victòria dels blaugrana i trencant la "maledicció" d'Anoeta.

