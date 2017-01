El conseller de Cultura, Santi Vila, durant la seva intervenció en la presentació del llibre escrit per Pep Martí

Una bona representació dels socis d'Amics Unesco Barcelona s'han trobat al Palau Robert. Foto: ND

L'Orquestra UNESCO de Barcelona ha tancat l'acte. Foto: ND

El Palau Robert de Barcelona ha acollit, aquest dijous, l'acte de presentació del llibre L'heroisme de la normalitat, escrit per Pep Martí, periodista de . L'obra és un repàs dels més de 55 anys de la història de l'associació Amics de la Unesco Barcelona (AUB), que també recull el context històric del moment, des de la dictadura franquista fins als nostres dies, tant en l'àmbit local com internacional.La UNESCO va néixer el 16 de novembre de 1945, com una agència de les Nacions Unides per a l'educació, la ciència i la cultura, en paral·lel a la mateixa creació de l'ONU després de la fi de la Segona Guerra Mundial. La seva missió sempre ha estat impulsar els valors de la pau i el diàleg entre cultures, a més de la defensa dels drets humans i dels pobles.L'acte ha anat a càrrec de la presidenta de l'AUB, Rosa Bruguera; el conseller de Cultura, Santi Vila; i el periodista i historiador, Pep Martí. També han intervingut l'expresident de l'associació, Josep Maria Samaranch i s'hi han projectat unes paraules de Federico Mayor Zaragoza, director de la UNESCO a finals dels anys 80 del segle passat.Rosa Bruguera ha agraït l'esforç i la dedicació que Pep Martí ha invertit per recuperar la història de l'entitat, "perquè el llibre serveix per transmetre els fets, valors i esdeveniments que Amics de la Unesco Barcelona han representat al llarg de dècades". Uns temps, segons la presidenta de l'entitat, que "no sempre han estat bons, sobretot en moments de la censura i de lluita per la defensa dels drets fonamentals com la llibertat i la democràcia". Bruguera també ha tingut unes paraules per a totes aquelles persones que en els darrers anys s'han vist forçades a fugir dels seus països a causa de les guerres.El periodista deha explicat que el llibre té un component d'homenatge "perquè mostra fins a on és capaç d'arribar la tossudesa intel·ligent d'un grup de persones en el més tenebrós dels contextos". I ha recordat que "l'AUB s'ha guanyat un lloc prioritari defensant valors humans en un país sense Estat però amb un potent teixit associatiu".L'estudi aporta informació sobre com era la vida de l'associacionisme sense llibertat perquè "Amics de la Unesco va estar sempre sota vigilància. Pep Martí ha destacat els temes que sempre, des dels inicis, van preocupar l'entitat com ara el desarmament, la coexistència de les nacions, els reptes del creixement demogràfic, el moviment pels drets civils als Estats Units, etc. A més d'impulsar programes innovadors com l'Altaveu de les Cultures, que vol explicar la diversitat cultural del món i que du a terme prop de 5.000 actes arreu.L'acte ha estat clausurat pel conseller de Cultura, Santi Vila, qui s'ha mostrat apassionat pels esdeveniments recollits per Pep Martí i ha puntualitzat la semblança d'alguns fets històrics amb el procés català actual. Vila també ha explicat que la bona cultura "és aquella que sap integrar i combinar compromís i patrimoni amb el present i el futur, com ho fa l'associació Amics Unesco Barcelona".El conseller de Cultura ha tingut una menció especial al títol del llibre, que ha trobat "deliciós" perquè "comprometre's amb la vida quotidiana ja és un acte heroic i fer-lo en un context amb falta de llibertat encara més". L'acte al Palau Robert s'ha tancat amb una audició a càrrec de solistes de l'Orquestra UNESCO de Barcelona interpretant Mozart.

