El número dos de Podem, l'exvicepresident català i Xavier Domènech comparteixen conferència a Barcelona per analitzar l'escenari polític català | "L’adversari d’un independentistes d’esquerres no pot ser mai un autodeterminista d’esquerres", raona Carod-Rovira per referir-se a la crítiques als "comuns" i Podem | Errejón demana "fixar una agenda comuna" per poder "connectar les dues onades democràtiques", el canvi a Espanya i el moviment sobiranista