El senador del PP per Almeria, Eugenio Gonzálvez, recomana a un amic seu que "faci com ell": "Retira't i segueix manant, com mano jo, però a l'ombra...que treballin els gilipolles". Així es pot escoltar en el vídeo que el popular va gravar per felicitar un aniversari i que s'ha acabat fent públic després que aquest dijous Teleprensa l'hagi publicat al seu perfil de Youtube arran d'una filtració del mateix PP, segons assegura el mitjà.El ressò que ha tingut la notícia ha fet que, poc després de la difusió del clip, González hagi emès una nota demanat perdó per les "paraules pronunciades". A l'escrit, el senador remarca que es tracta d'un vídeo fet en un "context privat i de forma irònica". "Algú de mala fe l'ha aprofitat per-lo servir per perjudicar-me interessadament", assegura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)