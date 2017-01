El cronòmetre de la negociació dels pressupostos està en marxa. El Govern i la CUP tenen marge fins dilluns per tancar una entesa, tenint en compte que els anticapitalistes han de traslladar el debat a les seves assemblees territorials abans d'elevar la decisió al consell polític que es reunirà el 28 de gener. De moment, l'acord no existeix, tot i que representants de l'executiu, capitanejats pel vicepresident, Oriol Junqueras, s'han reunit amb la CUP aquest dijous, a la seu del departament d'Economia i Hisenda, i han acostat posicions pel que fa a la despesa social, segons ha pogut saberEl fet que l'executiu català hagi tancat la porta a modificar l'IRPF -tal com reclamaven els anticapitalistes- havia afegit incertesa a la negociació. Així, tot i que la CUP havia acotat les seves demandes fiscals -inicialment demanava reformar també patrimoni i successions - i, segons fonts coneixedores, acceptaria limitar l'augment de la pressió a les rendes superiors a 90.000 euros, el PDECat va tancar-se a qualsevol canvi tributari i ERC hauria acceptat el veto.Tanmateix, fonts del Govern expliquen que confien seduir els anticapitalistes amb mesures vinculades a les altres dues demandes principals, les quals passaven per augmentar les partides en ensenyament i en la renda garantida de ciutadania. Com i en quina quantitat són encara qüestions a concretar, tot i que, segons fonts coneixedores de la reunió, les dues parts han acostat posicions aquest dijous. L'estratègia, per tant, seria intentar centrar les converses en aquells camps on sí que hi ha marge de maniobra i, de fet, l'executiu i la CUP s'han emplaçat a seguir les converses aquest divendres.Aquest mateix dijous al vespre, el diputat anticapitalista Carles Riera ha explicat al programa Més 324 que la seva formació decidirà el 28 de gener al vot dels pressupostos en relació a "com s'ha evolucionat en la independència" i en si els comptes s'han acostat "mínimament a un pressupost essencial". "Que ens diguin: primer la independència i després el pressupost", ha demanat al Govern, per deixar clar que el referèndum no se subordinarà als comptes.Així, malgrat que ha reconegut que les assemblees territorials de la CUP hauran de debatre durant la setmana vinent l'oferta que arribi des de l'executiu, Riera no ha fixat el dilluns com a data límit per negociar. "Calma, serenitat, cap fred i el temps necessari", ha receptat, però ha insistit en demanar que el Govern s'obri a negociar una reforma fiscal, tot recordant que la seva formació no planteja el model que a ella li agradaria ni un que no sigui possible en el marc autonòmic, i ha demanat a Junqueras: "En tot allò que pots, actua!". "Encara no ens han explicat perquè no volen augmentar la pressió fiscal a les rendes altes per obtenir més recursos", ha insistit.Tanmateix, pel que fa a les despeses socials, ha admès que "els senyals que hi ha és que hi ha obertura de seguir-ne parlant", tant pel que fa a renda garantida de ciutadania com a educació. Tot i això, ha subratllat que els sindicats i col·lectius implicats en aquest àmbit haurien de subscriure els acords sectorials a que es pogués arribar, atès que, "si no hi ha pacte social, el pacte polític serà més difícil".De fet, la CUP ja havia apuntat que l'entesa serà complicada si no es modifica la fiscalitat i, en tot cas, va instar l'executiu a que pactés primer aquestes mesures amb els sindicats educatius i les associacions que defensen la nova renda. Així, fonts de la formació demanen a Carles Puigdemont i a Junqueras concretar una oferta substancial per traslladar-la a la militància i poder oferir un "sí" als comptes.De fet, admetien que un gest del Govern en dos dels tres capítols prioritaris plantejats obriria el camí de l'entesa, sostenen, però subratllaven que el de la fiscalitat hauria de ser un d'ells. Per això, els anticapitalistes desafien Puigdemont i Junqueras a aclarir la posició de l'executiu. "Si tenen un acord, que ho expliquin; a nosaltres, però també al país. Si no es poden tocar impostos, que expliquin per què", detallen fonts de la formació recollides per Europa Press, les quals lamentaven que aquest dijous al matí encara no els havien explicitat un veto en aquesta matèria.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)