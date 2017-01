Catalunya Ràdio estrena nou disseny del web aquest dijous. El nou format de la pàgina inicial i del menú neix de la voluntat de millorar el servei, de flexibilitzar l'estructura de la pàgina i de fer més intuïtiva l'experiència dels oients a l'entorn digital, segons ha indicat l'emissora. L'usuari de Catradio.cat hi pot trobar novetats estètiques, però també continguts diferents, ja que el web es renova potenciant els directes de l'emissora.A més, introdueix un espai d'articles temàtic batejat com a "Pòstit" on diferents periodistes i experts escriuran apunts personals de cinema, esports, gastronomia o tendències. Mònica Terribas, Ricard Ustrell, Òscar Fernández, Cristina Bordas, Blai Marsé, Mariola Dinarès, Empar Moliner o Francesc Mauri són alguns dels realitzadors i experts que hi exposaran la seva mirada.Catalunya Ràdio també estrenarà al febrer una nova aplicació amb una oferta de continguts més àmplia, presentada de manera més visual. A més, s'incorporaran nous programes a la graella, exclusius per Internet.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)