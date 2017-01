L'administració Trump assumeix avui el poder. Ja es coneixen els noms dels principals alts càrrecs que acompanyaran el nou president dels Estats Units. Predominen en el que serà el seu primer cercle perfils uniformats, homes de negocis i algunes figures de procedència ultradretana.A banda del vicepresident Mike Pence -un empresari amb bones connexions amb Vladimir Putin-, Rex Tillerson, i un general dur, James Mattis, ocupen els dos principals càrrecs del govern, la secretaria d'Estat i la de Defensa. Hi ha hagut un ball de noms des del 8 de novembre, però la major part de designats han respost al perfil insinuat en el tram final de la campanya L'exgovernador d'Indiana, Mike Pence, serà el vicepresident. Situat en l'ala més conservadora dels republicans, amb un component religiós molt fort, Pence és la concessió de Trump a la jerarquia del partit. Com tots els vicepresidents, s'haurà de guanyar el protagonisme. Dins del primer cercle, no sembla que Pence hagi de jugar un paper molt rellevant. Però, compte, en cas d'una greu crisi institucional o un possible d'impeachment amb què també s'especula, si la presidència queda vacant, ell serà president amb plenes facultats.Es notarà el canvi a la secretaria d’Estat de John Kerry a Rex Tillerson, expresident de la petroliera Exxon , ben connectat en les altes esferes de Moscou i defensor d’una aproximació diplomàtica al Kremlin. No té experiència política, però és considerat conservador i, alhora, pragmàtic. Discrepa amb el nou president sobre el canvi climàtic. Però és favorable a endurir la política amb Cuba. Va ser ell qui va amenaçar Pequín per la seva construcció d’illes artificials al mar de la Xina.El nou secretari de Defensa serà un general de quatre estrelles. Això va desfermar controvèrsia, ja que el sistema polític nord-americà vol sempre subratllar que els militars han d'estar a les ordres del poder civil. Però Mattis és un home respectat als passadissos del Pentàgon i del Congrés. Les seves posicions són considerades més moderades que les de Trump. No comparteix la política d'aproximació amb Moscou i s'ha declarat contrari a la tortura. Ja seria paradoxal que qui és conegut a la milícia com a Mad Dog (gos boig) acabi sent el més assenyat del govern.El fins ara senador per Alabama Jeff Sessions serà el nou fiscal general, equivalent a ministre de Justícia i Interior. Pertany, com la gran majoria, a l'ala més dretana dels republicans. Arrossega un passat de fílies racistes provinents del sud profund. Però ha sabut defensar-se bé dels atacs dels col·lectius de drets civils. Sessions, un veterà del Senat de cabell blanc, és respectat entre els seus col·legues. Dins de l'establishment, és vist com un possible fre als excessos de Trump. El nou secretari del Tresor pot ser moltes coses, però el que no és segur és un crític amb l'establishment. Després de passar-se la campanya atacant els poders econòmics, Trump ha designat un home de Wall Street per dirigir l'economia del país. Mnuchin es va passar disset anys de la seva vida com a directiu de Goldman Sachs i va dirigir el banc OneWest, que va acabar en fallida. És un dels pocs dins del món financer que va apostar per Trump des de ben aviat. Ara haurà d'entendre's amb la presidenta de la Reserva Federal, la poderosa Janet Yellen, de perfil molt oposat.El general Michael Flynn serà el conseller nacional de seguretat. Flynn va dirigir l’agència d’intel·ligència del Pentàgon durant l’Administració Obama, però va dimitir el 2014 per discrepar de la política exterior, segons ell molt feble. Propugna una aproximació a Moscou per enfrontar-se al terrorisme, ha mostrat un discurs islamòfob i defensa obertament la tortura. Caldrà veure si es combinarà bé amb el general Mattis, de posicions més moderades.El fins ara president del partit Republicà serà el cap de gabinet de Trump. Això, que pot semblar un càrrec menor, no ho és. Als EUA, és la persona que controla l'agenda presidencial. Molt proper a Paul Ryan, president de la Cambra i enemic de Trump. El principal entrebanc que tindrà és fer-se valer davant el nucli familiar trumpià, amb l'intrigant gendre, Jared Kushner , designat assessor presidencial, al davant.El nou director de la CIA és Mike Pompeo, un congressista republicà que sol ubicar-se entre els falcons en política exterior. Tindrà feina. La primera serà intentar apagar el foc que ha creat Trump amb les seves crítiques a la ineficàcia dels serveis d'intel·ligència. Pompeo es trobarà amb uns quadres de la CIA molt irritats amb el nou president. Exdirectiu de Breitbart News, digital de línia ultradretana i xenòfoba, Stephen Bannon ha estat designat com a assessor sènior de Trump. Serà ben a prop d’ell, a la Casa Blanca, i la seva influència serà important, si més no en els primers temps. Bannon ha militat en l’anomenada alt-right, una xarxa d’organitzacions extremistes. Va ser un membre actiu en l’equip de campanya de Trump. El seu nomenament va ser elogiat per David Duke, conegut activista vinculat al Ku Klux Klan.L'arribada de Scott Pruitt per dirigir l'Agència de Protecció Ambiental (EPA) ha indignat els moviments ecologistes i els qui alerten contra el canvi climàtic. Dretà radical, com a fiscal general d'Oklahoma s'ha destacat per una nul·la sensibilitat ambiental i ha estat un crític de les polítiques d'Obama en aquest àmbit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)