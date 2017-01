Comptadors d'electricitat. Foto: Europa Press

Els preus de la llum continuen pujant en plena onada de fred. El preu majorista de l'electricitat de divendres se situarà en una mitjana de 88 euros per megawatt hora, marcant nous màxims que no es registraven des del mes de desembre del 2013, segons dades recollides per Europa Press a partir de l'operador del mercat ibèric, Omie.El nou repunt de preus consolida les fortes pujades al mercat en aquesta arrencada de l'any, en què l'augment de la demanda per la baixada dels termòmetres ha coincidit amb l'increment de la factura del gas i el carbó.La demanda prevista per divendres se situarà entorn els 633 gigawatts hora, lleugerament per sobre dels 632 GWh previstos per a aquest dijous. L'hora més cara seran les 20.00 hores, a 95,11 euros per MWh.Per trobar un preu tan alt com el de divendres cal remuntar-se al 18 de desembre del 2013, quan es van arribar als 91,89 euros. Després de l'escalada de preus durant aquell mes, el govern espanyol va decidir suspendre l'anterior sistema de subhasta elèctrica (Cesur) i substituir-lo per l'actual, en què la tarifa deixava de consistir en un import trimestral i quedava referenciada al preu de cada hora al mercat.Aquest dijous el ministre d'Energia i Turisme, Álvaro Nadal ha anunciat que la Comissió Delegada d'Afers Econòmics ha decidit "actuar sobre el mercat del gas" per forçar els grans operadors a oferir el gas de que disposen per generar millors preus i abaratir, de retruc, el rebut de l'electricitat. Segons Nadal, el seu govern ha demanat a la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC) que "desenvolupi una metodologia" prevista a la Llei per poder actuar en aquesta direcció. L'objectiu de la mesura és que hi hagi "més gas i a millors preus" perquè les centrals de cicle combinat puguin produir electricitat "una mica més barata". Nadal –que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés la setmana que ve- no ha volgut quantificar l'impacte de la mesura ni el moment en que els ciutadans podran notar-la als seus rebuts de l'electricitat. "Són mesures que ajuden a reduir el preu", ha dit, però el seu efecte dependrà de si continua havent-hi "tensió de preus a nivell internacional".

