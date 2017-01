Els insults contra els immigrants han estat una constant en el discurs de Trump, especialment contra els d’origen mexicà. Però en el vot llatí hi ha una de les claus del triomf del magnat. Tradicionalment una majoria vota demòcrata, i aquest cop ho ha tornat a fer, però tots els analistes esperaven que fos de manera massiva, i no ha estat així. Si un 71% va votar Obama en les anteriors eleccions, ara ha estat el 65% el que ha optat per Clinton, mentre que un 29% ho ha fet pel republicà. L’increment de vot hispà en alguns estats va ser vist, el mateix dia de les eleccions, com un senyal de victòria per a Hillary, quan va ser a l’inrevés. En alguns estats, com a Florida, va decidir l’elecció.