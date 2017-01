Lyndon B. Johnson jurant el càrrec a bord de l'Air Force One el 1963 Foto: Wikipedia

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2017

Donald Trump, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

"Juro solemnement que exerciré fidelment el càrrec de president dels Estats Units i, amb la millor de les meves habilitats, preservaré, protegiré i defensaré la Constitució dels Estats Units". Pronunciant aquesta fórmula des de Washington DC, Donald Trump es convertirà aquest divendres en la persona més poderosa del món. El seu jurament serà, com marca la tradició, a les 12 del migdia en punt (6 de la tarda hora catalana) i posarà fi al mandat de Barack Obama. A continuació, repassem les principals claus per seguir la presa de possessió que centrarà l'atenció del món sencer:La Casa Blanca serà el punt de trobada entre Obama i Trump divendres al matí i junts s'encaminaran cap al Capitoli, l'edifici que allotja les dues cambres del Congrés dels Estats Units. L'esplanada que hi ha al davant i que s'allarga en direcció oest fins al memorial a Abraham Lincoln i el riu Potomac acollirà els milers d'assistents a la cerimònia.La d'enguany serà la número 58 des que el 1789 George Washington es convertís en el primer president del país des de Nova York. El Capitoli acull la cerimònia des del 1801, any en què Thomas Jefferson va accedir al càrrec. L'única excepció fins a dia d'avui es va produir el 1963, any en què Lyndon B. Johnson va haver de jurar el càrrec des de l'Air Force One després de l'assassinat de John F. Kennedy a Dallas. Tot plegat es va dur a terme tan ràpidament que la vídua de Kennedy encara duia l'abric tacat de sang del seu difunt marit.D'altra banda, la presa de possessió d'Obama el 2009 està considerada la més multitudinària de la història dels Estats Units, amb més d'un milió de persones congregades. Encara avui, l'esdeveniment té un gran significat per als nord-americans, ja que suposa la màxima expressió del seu sistema constitucional i consagra la transició pacífica en el poder, símbol de la unitat de la república federal.Entre les autoritats assistents, hi haurà els expresidents George W. Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter, que aniran acompanyats de les seves dones Laura Bush, Hillary Clinton i Rosalynn Carter. Serà el primer cop que Trump i Clinton -candidata democràta- coincideixen des que ella va perdre les eleccions després d'una tensa campanya electoral. Són tan presents les ferides que fins a 60 congressistes del Partit Demòcrata no seran a l'esdeveniment. També faltarà, per motius mèdics, l'expresident George Bush pare.El moment central de l'acte serà el jurament de Donald Trump davant del president del Tribunal Suprem, John Roberts (proposat per Bush). Arribarà després que ho faci el seu vicepresident, Mike Pence, davant del jutge del mateix tribunal Clarence Thomas (proposat per Bush pare després d'una polèmica per assetjament sexual). El jurament serà sobre dues bíblies: la que la seva mare li va regalar el 1955 dos dies abans del seu novè aniversari i l'exemplar que en el seu dia va fer servir Abraham Lincoln. Aquesta última bíblia és la mateixa que Obama va fer servir el 2009 i el 2013, tot i que el segon any va afegir-ne una que havia estat de Martin Luther King.Un cop Trump juri el càrrec, una banda tocarà Hail the Chief i 21 canonades li donaran la benvinguda. Aleshores serà el moment que el nou president haurà de pronunciar el seu primer discurs. En algunes ocasions, aquestes primeres paraules dirigides al poble han fet història. Franklin D. Roosevelt el 1933, enmig de la Gran Depressió i poc abans de l'ascens al poder de Hitler, va dirigir-se als ciutadans afirmant: "L'única cosa de la qual hem de tenir por és la por mateixa". I més tard, el 1961, John F. Kennedy va pronunciar una de les seves frases més cèlebres: "No us pregunteu què pot fer el vostre país per vosaltres, pregunteu-vos què podeu fer vosaltres pel vostre país".També històric va ser el discurs que George Washington va pronunciar en la seva segona presa de possessió el 1793 des de Filadèlfia, però per ser el més curt amb només 135 paraules. Trump, de moment, ja es prepara per estar a l'alçada:Si Trump ha generat polèmica en cada passa que ha fet, l'organització de la seva presa de possessió no ha estat una excepció. Concretament, la tria dels artistes que hi participaran ha portat més d'un maldecap a l'equip del president electe. Els noms que segons ha transcendit han girat l'esquena a Trump -principalment per desavinença política- són el cantant britànic Elton John, el tenor italià Andrea Bocelli, la francesa Céline Dion, el grup de rock KISS, el canadenc David Foster, l'anglesa Rebecca Ferguson, el dj nord-americà Moby, la galesa Charlotte Church, el canadenc Paul Anka i la també nord-americana Jennifer Holliday.Tot i això, la presa de possessió de Trump no s'ha quedat sense música. Entre els que han dit que sí destaca la jove que cantarà l'himne nacional. Amb només 16 anys i una carrera musical iniciada com a finalista al programa America's Got Talent, Jackie Evancho entonarà The Star-Spangled Banner ("La Bandera de les estrelles centellejants"). També han acceptat participar la coral The Mormon Tabernacle i la companyia de ball de Nova York The Rockettes, cosa que no ha estat exempta de crítiques internes i externes.A més, s'han organitzat concerts gratuïts per aquest dijous sota el lema "Make America Great Again!", que va ser l'eslògan de campanya de Trump. Hi participaran els cantants de country Toby Keith i Lee Greenwood, el grup de rock 3 Doors Down i el cantant d'R&B, Sam Moore. L'actor Jon Voight, The Piano Guys, el dj Ravidrums i The Frontmen of Country també s'han afegit a les festivitats organitzades per l'equip de Trump.Una rua cap a la Casa Blanca encapçalada per Trump ja com a president i Mike Pence com a vicepresident recorrerà l'avinguda Pennsylvania per posar fi a la cerimònia, mentre que Obama abandonarà el lloc en helicòpter. En el recorregut, és previsible que molts nord-americans s'acostin a veure el seu nou president, i també és possible que hi vagin els seus detractors. En tot cas, no seria la primera vegada. La segona presa de possessió de Richard Nixon el 1973 va conviure amb les protestes contra la guerra del Vietnam i diversos manifestants es van deixar veure durant la marxa de George W. Bush el 2001.La presa de possessió del president dels Estats Units és un esdeveniment precedit de diversos actes solemnes en els dies anteriors i s'allarga tot el cap de setmana amb més actes i repercussió. Aquest dijous, Trump farà una ofrena floral al Cementiri Nacional d'Arlington, situat al costat del Pentàgon i del riu Potomac. Hi ha enterrats soldats nord-americans, des de la Guerra Civil fins als conflictes bèl·lics de l'Iraq i Afganistan. També hi reposa algun president, com J. F. Kennedy, i hi ha la Tomba del Soldat Desconegut.La nit del divendres, l'alta societat dels Estats Units assistirà a la Gala Inaugural que tradicionalment té lloc a Washington DC. Diverses entitats també organitzen cerimònies similars arreu de la capital però per anar a l'oficial cal una invitació. L'endemà, dissabte 21, Trump assistirà a una missa nacional a la catedral de Washington.Aquest últim acte coincidirà amb una gran manifestació feminista convocada a través de Facebook a la capital per una plataforma anomenada "Women's March on Washington". S'autodefineix com un "moviment liderat per les dones que uneix gent de tots els gèneres, edats, races, cultures, afiliació política i origen". El seu objectiu és fer de contrapès en un dia que Trump ocuparà tots els titulars.

