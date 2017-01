Fa pocs dies que el Govern i l'Ajuntament de Barcelona van desencallar el tancament de la Model amb un acord que va subscriure el vicepresident català, Oriol Junqueras, el conseller de Justícia, Carles Mundó, i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i que ha de posar punt i final a " un símbol de la història més sòrdida de Catalunya". Amb l'acord, el consistori cedeix gratuïtament la propietat de dos solars de la Zona Franca a la Generalitat perquè hi construeixi, a partir del 2018, dos nous equipaments penitenciaris que costarien uns 110 milions. Tot i això, l'executiu estudia tancar la Model ja aquest 2017 i, per fer-ho sense tenir els centres alternatius a punt, planteja distribuir els interns entre les altres presons catalanes -així com els funcionaris i treballadors-, segons han avançat aquest dimarts TV3 Aquesta operació seria possible pel fet que el nombre de població penitenciària està caient els darrers anys i, per tant, els altres centres poden acollir els interns actualment reclosos a la Model. Si es repartissin avui els 919 que hi ha, encara quedarien 2.664 places lliures a les altres presons, segons el departament de Justícia. "Serà les properes setmanes i en cas que la decisió que prenguem vagi en la direcció de tancar la presó Model, aquest tancament s'hauria de produir durant l'any 2017", ha declarat Mundó a TV3. En canvi, la Model és l'únic centre sobreocupat.Els sindicats estan inquiets pel lloc de treball dels 407 funcionaris i els 26 interins que treballen a la presó que s'hauria de tancar, però el departament assegura que ningú es quedaria sense feina.

