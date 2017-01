El regidor de Turisme, Agustí Colom, ha facilitat noves dades de pisos turístics. Foto: ACN

L'Ajuntament de Barcelona ha tancat 247 pisos des de juliol fins al desembre del 2016 fruit del pla de xoc d'habitatges d'ús turístic. En aquest període s'han obert 3.661 expedients, 1.715 que han estat sancionadors i 1.049 ordres de cessament.Dels habitatges que han tancat, 140 ho van fer per compliment de l'ordre emesa i 107 van ser cessats per precinte. Aquest és el balanç que ha fet aquest dimarts el regidor de Turisme, Agustí Colom, que ha explicat que s'han detectat 2.155 localitzacions sospitoses a través d'Internet, de les quals 1.166 eren pisos sense llicència (54%), 815 en tenien però no publicaven el número de registre (39%) i 174 no van ser localitzats.El pla de xoc preveia un nou equip de visualitzadors, un equip de recerca via web, vuit inspectors més i la posada en marxa d'un telèfon gratuït per rebre informació dels veïns. Durant la Comissió d'Economia i Hisenda, Colom ha apuntat, a més, que han arribat gairebé 2.500 denúncies: 1.595 via web, 681 a través del telèfon gratuït i 173 per altres canals.Pel que fa a les plataformes d'Internet, l'Ajuntament va tramitar 12 expedients, i ara mateix continuen oberts quatre: Airbnb, Homeway, Noflats i Windo. En el cas dels dos primers, s'està incoant una sanció que pot arribar als 600.000 euros per reincidència.També s'han detectat 44 hostals que no tenien llicència o que operaven com a habitatge turístic, i 19 residències d'estudiants que operaven com a hotel.Colom ha reconegut que s'han de posar més recursos i mitjans, però ha opinat que l'enfocament del pla és correcte i un "ple èxit", ja que en sis mesos han emès gairebé tres vegades més ordres de cessament que en tot l'any anterior, però l'oposició ho ha considerat insuficient.

