Pep Martí

01/01/1970

Angela Merkel queda com a única líder continental després del Brexit dur que proposa Theresa May i amb un Hollande en fase de sortida de l'Elisi | Les institucions comunitàries han passat en un any de tenir com a principal maldecap la "rebel·lia" grega i Alexis Tsipras a preocupar-se per l'impacte del comiat britànic i l'arribada de Trump a la Casa Blanca