La manifestació de policies es posa en marxa amb un "enterrament de la dignitat policial" https://t.co/m0V8MGFVrL pic.twitter.com/5tSBDnWAKi — NacióDigital (@naciodigital) 17 de gener de 2017

La manifestació de policies a BCN forma la capçalera amb el lema "tots units per la dignitat, respecte i seguretat" https://t.co/m0V8MGFVrL pic.twitter.com/wcHECEWgM6 — NacióDigital (@naciodigital) 17 de gener de 2017

Mig miler de policies de Mossos, Guàrdia Urbana, Policia Nacional espanyola, Guàrdia Civil i agents de Vigilància Duanera s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona sota el paraigua de la Plataforma Professional per reclamar la despolització de la seva tasca.Així ho ha reivindicat el portaveu del sindicat USPAC, Josep Miquel Milagros, que ha criticat que partits polítics com la CUP facin servir els Mossos com a "moneda de canvi" en tràmits com l'aprovació dels pressupostos. Per això s'ha declarat fart de l'"ús polític" i "desprestigi" a què es veu sotmesa la policia catalana.Per la seva banda, el portaveu del SPC, David Miquel, ha carregat contra Interior i la judicatura per la manca de "suport institucional". "No pot ser que a un ciutadà li surti més car que se li emporti el cotxe la grua que agredir un policia", ha afegit.Més enllà dels retrets a la CUP, els sindicats policials convocants de la mobilització d'aquests dimarts també afegeixen com a motius que un mosso va ser condemnat a pagar 45.000 euros a un conductor que va intentar atropellar-i el cas d'un policia que va perdre un ull. En el manifest que han signat conjuntament, però, aquests punts no estan inclosos. En el document fan peticions més genèriques com la protecció jurídica de l'agent de l'autoritat, modificar la normativa d'inhabilitació especial, regular la proporcionalitat de l'ús de la força, dotar de mitjans suficients a la tasca policial, potenciar la col·laboració interpolicial i evitar o minimitzar els suïcidis i altres trastorns en els cossos policials.La marxa ha començat cap a les 6 amb una performance de l'enterrament de la "dignitat policial". La manifestació s'ha encaminat amb aire i música fúnebre cap a plaça Sant Jaume. Mentrestant, un parell d'agents tiraven petards de gran potència pel camí que han fet sonar les alarmes d'alguns vehicles estacionats al carrer.

